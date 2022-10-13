Erdoğmuş dualarla uğurlandı

Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Erdoğmuş’un babası hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Mustafa Erdoğmuş 82 yaşındaydı.

2 çocuk babası Mustafa Erdoğmuş’un cenazesi Zağnos Paşa Camii’nde kılınan İkindi namazının ardından Başçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Geçmiş dönemde Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyeliğinde de bulunan Mustafa Erdoğmuş hayırsever kişiliğiyle tanınıyordu. Cenaze törenine Vali Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, iş ve siyaset dünyasının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.