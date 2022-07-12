banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
50 yeni cenaze, sonsuz acı
50 yeni cenaze, sonsuz acı
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti
Şevi aşireti bir asırdan sonra ilk defa bir araya geldi
Şevi aşireti bir asırdan sonra ilk defa bir araya geldi
İbrahim Tatlıses söyledi tatilciler coştu
İbrahim Tatlıses söyledi tatilciler coştu

Erdek’te Zabıtadan Denetleme

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Erdek Belediyesi Başkanlığı Zabıta ekipleri denetlemelerde bulundu.

BALIKESİR 12.07.2022, 00:39
Erdek’te Zabıtadan Denetleme

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Erdek Belediyesi Başkanlığı Zabıta ekipleri denetlemelerde bulundu.

Erdek Zabıta müdürlüğü ekipleri bayram boyunca sahil bandında ve esnaflara yönelik denetimlerde bulundu. Erdek Belediyesi Zabıta Müdürü Osman Hüseyin Erdoğan ve beraberindeki zabıtalar, vatandaşların ağız tadıyla sağlık koşullarına uygun gıda tüketmeleri için ve Erdek’te rahatça tatil yapabilmeleri için denetimlerini sıklaştırdıklarını belirtti. Denetimde seyyar satıcılar ve esnafın dükkan önü işgaliyesi ayrıca halk sağlığını koruyucu önlemlere kadar tüm ayrıntılara dikkat edildi. Bir iş yerine ise kurallara uymadığı için ceza kesildi.

Yorumlar (0)
22°
açık