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Erdek’te yaz Kur’an kursları sona erdi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde merkez ve bağlı kırsal mahallelerde açılan yaz Kur’an-ı kerim kurslarında toplam 228 öğrenciye eğitim verildi.

BALIKESİR 20.08.2021, 15:36
Erdek’te yaz Kur’an kursları sona erdi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde merkez ve bağlı kırsal mahallelerde açılan yaz Kur’an-ı kerim kurslarında toplam 228 öğrenciye eğitim verildi.

Erdek’te toplam 228 öğrencinin eğitim verildiği yaz Kur’an kursu sayısı 28 oldu. Bu kursların 5 ‘i Erdek merkezde olmak üzere 25’i ilçe müftülüğüne bağlı camilerde, 3’ü de Kur’an kurslarında gerçekleştirildi. Yaz tatilinde 228 çocuk mukaddes kitabımızı okumayı öğrendi. Erdek Müftülüğünden 2021 yılı yaz Kur’an kursları hakkında yapılan açıklamada, “Merkezde eğitim veren 5 kursumuzda toplam 81 öğrenci ve diğer kırsal mahallelerde ise 147 öğrenci bulunmaktadır. Yaz Kur’an-ı kerim kurslarımız 5 Temmuz 2021 tarihinde eğitim faaliyetine başlayıp bugün itibariyle sona erdi” ifadelerine yer verildi.

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