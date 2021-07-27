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Erdek’te yalnız yaşayan yaşlı kadın ölü bulundu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, kendisinden uzun zaman haber alınamayan yaşlı kadın, yaşadığı dairede ölü bulundu.

BALIKESİR 27.07.2021, 16:53
Erdek’te yalnız yaşayan yaşlı kadın ölü bulundu
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Balıkesir’in Erdek ilçesinde, kendisinden uzun zaman haber alınamayan yaşlı kadın, yaşadığı dairede ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yalı Mahallesinde ikamet eden 80 yaşlarındaki Sedife Göker’den haber alınamaması üzerine komşuları itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri apartmanın 1. katında oturan yaşlı kadının daire kapısını açtığında Sedife Göker’in ölmüş olduğunu tespit etti. Yaşlı kadının cesedi morga kaldırılırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.
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