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Erdek’te uyuşturucu ile mücadele toplantısı

Balıkesir Valiliği himayesinde başlatılan "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" isimli uyuşturucu ile mücadele projesi kapsamında Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde toplantı düzenlendi.

BALIKESİR 30.09.2021, 12:04
Erdek’te uyuşturucu ile mücadele toplantısı

Balıkesir Valiliği himayesinde başlatılan "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" isimli uyuşturucu ile mücadele projesi kapsamında Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde toplantı düzenlendi.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, toplantıda yaptığı konuşmada, “Ülkemizde önemli bir sosyal sorun olarak karşımızda olan uyuşturucu bağımlılığı konusun da, Valiliğimizce hazırlanan ve uygulanan ‘Umuda kapı açıyorum hayata tutunuyorum’ isimli projemizin ilçemizde de başarılı bir şekilde yürütülmesi için kıymetli muhtarlarımızdan ilgi ve destek vermelerini bekliyorum” dedi.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy’un başkanlığını yaptığı toplantıya, Erdek İlçe Emniyet Müdürü Serkan İnceöz, Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş, Erdek İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Ekiz, Erdek Sosyal Yardımlaşma Derneği sekreteri Sabri Keçeci ile Erdek Merkez ve Kırsal mahalle muhtarları katıldı.

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