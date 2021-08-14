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Erdek’te trafik kazası 5 yaralı

Balıkesir’in Erdek İlçesi’ne bağlı kırsal Karşıyaka Mahallesi karayolunda kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

BALIKESİR 14.08.2021, 09:04
Erdek’te trafik kazası 5 yaralı

Balıkesir’in Erdek İlçesi’ne bağlı kırsal Karşıyaka Mahallesi karayolunda kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mümin K. idaresindeki 10 JB 628 plakalı kamyonet, kırsal Karşıyaka Mahallesi karayolu girişinde bulunan köprü de karşı yönden gelen Recep Z. yönetimindeki 55 FE 318 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda sıkışan sürücüler Mümin K. ve Recep Z. Erdek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüler ile İbrahim K., Hüseyin Y. ve Onur A. Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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