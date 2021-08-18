banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gemide 47 kişi açlık ve susuzluktan öldü
Gemide 47 kişi açlık ve susuzluktan öldü
Burak Elmas:
Burak Elmas: "Marcao'ya gereken cezayı vereceğiz"
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Bu yıl fındık dalda kalmadı

Erdek’te trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

BALIKESİR 18.08.2021, 19:36
Erdek’te trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Alan idaresindeki 10 E 3608 plakalı otomobil seyir halinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan kaldırıma çarparak ters döndü. Çevrede bulunan vatandaşların 112 acil ekiplere haber vermesiyle olay yerine intikal eden itfaiye, otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak 112 ekibine teslim etti. Yaralı Erdek Neyyriye Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ise çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.
Yorumlar (0)
31°
açık