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Erdek’te trafik çilesi

Erdek ilçe merkezinde eski Hükümet Caddesi’nde trafik sıkıntısı bitmek bilmiyor.

BALIKESİR 28.09.2021, 13:33
Erdek’te trafik çilesi

Erdek ilçe merkezinde eski Hükümet Caddesi’nde trafik sıkıntısı bitmek bilmiyor.

Liman ve hastane yolunda 2 ağır yüklü tır trafik karmaşası yaşattı. Bandırma istikametinden gelip, Hükümet Caddesi üzerinden limana ulaşmak isteyen ağır vasıta araçları trafiğin tıkanmasına sebep oluyor. Bandırma istikametinden gelen ve feribot iskelesine ulaşmak isteyen iki TIR’ın trafik akışını felç ederek yolun 1 saate yakın tıkanmasına sebebiyet verdi. Ana cadde üzerinde ilerlemekte zorlanan TIR sürücüleri, aydınlatma direklerine çarparak zarar verdi.

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