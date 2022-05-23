Erdek’te tarımda kullanılan su hatları onarıldı

Erdek’te üreticinin ilaçlama suyu olarak kullandığı Aynana, Oduncu Yolu ve Atika Çeşmeleri onarıldı.

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, Erdek Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’ndan gelen talep doğrultusunda, yoğunluklu olarak müstahsilin zeytinlik alanlarda ilaçlama yapabilmeleri için su aldıkları ve zaman içerisinde deforme olarak kullanılamaz hale dönüşen Aynana mevkii ilaçlama suyu hattı ve vanası, Oduncu Yolu ilaçlama suyu hattı ve vanası ile Atika Çeşmesi ilaçlama suyu vanasına merada bulunan havuzdan gelen hattın onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Zeytin Tarım Satış Kooperatifi ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı birlikteliğiyle onarılan 3 su hattı müstahsilin kullanımına sunuldu.

Zeytin Tarım Satış Kooperatifi tarafından yapılan açıklamada, “Kooperatif ortağı üreticilerimizin ihtiyacı olan ilaçlama suları ile sulanamayan zeytinliklerin sulanabilmesi için de ilgili kurum ve kuruluşlarla istişareler yapılarak üreticilerimizin daha fazla suya ulaştırılması yönünde yoğun çalışmalar devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.