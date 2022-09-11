Erdek’te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 gözaltı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde emniyet ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince “Tarihi Eser Kaçakçılığının” önlenmesine yönelik Erdek ilçesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde şüpheli bir şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet 2000 yıllık Roma dönemine ait mermer sütun başlığı ele geçirilirken, şüpheli hakkında “2863 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan yasal işlem yapıldı.