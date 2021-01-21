Erdek’te tablet bilgisayar dağıtımı sürüyor

Erdek’te, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayar dağımı sürüyor. Bu kapsamda 17 öğrenciye tablet bilgisayar dağıtıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, sosyal-ekonomik koşulları nedeniyle uzaktan eğitime devam edemeyen 17 öğrencinin öğrenim gördüğü okullara tabletlerini teslim etti.

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, elverişsiz sosyo-ekonomik koşulları nedeniyle uzaktan eğitime devam edemeyen öğrencilere uzaktan eğitim imkanı sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı’nca Fatih Projesi kapsamında tedarik edilen tablet bilgisayar set dağıtımının ikinci etabının gerçekleştirildiğini bildirildi.

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ilk etapta 10 tablet bilgisayar gönderildiğini hatırlatan yetkililer, “Bu tabletler EBA’ya ulaşmakta güçlük çeken 10 öğrencimize ulaştırılmıştı. Öğrencilerine dağıtılmak üzere hazırlanan ikinci etap tablet bilgisayarlar 17 öğrencimize verilmek üzere okul müdürlerine teslim edilmiştir. Bugüne kadar toplam 27 tablet bilgisayar öğrencilerimize ulaştırılmıştır” dedi.