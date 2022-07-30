banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
BAE’de sel felaketi: 7 ölü
BAE’de sel felaketi: 7 ölü

Erdek’te otelden düşen genç hayatını kaybetti

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir otelin 4. katından düşen Mert Öğrenir (22) 12 günlük yoğun bakım mücadelesini kaybetti.

BALIKESİR 30.07.2022, 16:23
Erdek’te otelden düşen genç hayatını kaybetti

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir otelin 4. katından düşen Mert Öğrenir (22) 12 günlük yoğun bakım mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erdek’te bir otelin 4. katından düşen Mert Öğrenir Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi görmekteydi. Öğrenir, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Annesini yakalandığı amansız hastalık nedeniyle kaybeden Mert Öğrenir babası Hasan Öğrenir’i de 2014 yılında Erdek Karşıyaka mahallesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Mert Öğrenir’in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi ikindi namazında Erdek Yalı Camii’nden kaldırılarak Erdek şehir mezarlığına defnedildi.

Yorumlar (0)
31°
açık