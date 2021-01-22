Erdek’te öğretmenler ödüllendirildi

Okul Yürütme Kurulları tarafından, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Sistemini etkili ve verimli kullanan Erdek okullarında görevli öğretmenlere ödülleri törenle verildi.

Okul Proje Yürütme Kurulları tarafından EBA puanlama ölçütleri baz alınarak belirlenen EBA sistemini etkili ve verimli kullanan öğretmenlere ödülleri Erdek Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen törenle takdim edildi. Erdek’te EBA sistemini etkili ve verimli kullandıkları puanlama bazıyla belirlenen Nerime Yüksel Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Nuray Ocak, Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Biyoloji Öğretmeni Tayfun Erbek ile 18 Eylül Ortaokulu Özel Eğitim Öğretmeni Çiğdem Varol’a ödülleri takdim edilirken, ayrıca kendi branşlarında başarı puanı yüksek öğretmenlerde ödüle layık görüldü.

Erdek’teki eğitim camiasının katıldığı ödül dağıtım töreninin sonunda konuyla ilgili açıklama yapan Erdek Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, “Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın önderliğinde başlatılan BİGEP’in Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Sistemini etkili ve verimli kullanımına yönelik okul ve ilçeler dönemlik ödüllendirme ve değerlendirme yapar maddesince okullar bazınca EBA Sistemini etkili ve verimli kullanan öğretmenlerimiz Okul Proje Yürütme Kurulları tarafından EBA puanlama ölçütleri baz alınarak belirlenmiştir” diye konuştu.