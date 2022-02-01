Erdek’te Marmarabirlik eski binası yıkılıyor

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Hükümet Caddesi güzergahındaki mülkiyeti Marmarabirlik’e ait olan bina yıkılıyor.

1960’lı yıllarda iki katlı olarak inşa edilen ve uzun yıllar S.S. 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nce Hizmet Binası ve daha sonra yağ fabrikası olarak kullanılan bina ve arkasında bulunan eklentilerin, ekonomik ömrünü tamamladığı ve tehlike arz ettiği için boşaltılıp yıkılmasına karar verildi. Daha önce zeytinyağı üretim tesisi olarak kullanılan 800 m2’lik arsanın Marmarabirlik’in malı olduğu, yıkımın ardından bu arsanın ne amaçla kullanılacağına Marmarabirlik Yönetim Kurulu’nca karar verileceği öğrenildi.