Erdek’te market, şarküteri, pastane ve fırınlar denetlendi

Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Gıda Kontrolörleri, tam kapanmanın başladığı ilk günden bu yana denetimlerini sürdürüyor.

Pandemi tedbirleri nedeniyle 29 Nisan Perşembe günü başlayan ‘tam kapanma’ boyunca, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için Gıda Kontrolörleri tarafından Erdek merkez ve kırsal mahallelerde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde denetleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Tam kapanma boyunca güvenilir gıdaya halkımızın ulaşabilmesi için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Gıda Kontrolörleri tarafından gıda işletmelerinde denetimlerimiz aralıksız devam edecektir” diye konuştu.

Sokak hayvanları unutulmadı

Gıda işletmelerinde gıda denetiminde bulunan Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrolörleri, sokak hayvanlarının da aç kalmaları için onlara mama ve su desteğinde bulunmayı ihmal etmiyor.