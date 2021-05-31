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Erdek’te kumsal alanların temizlenmesine başlandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yaz sezonuna yaklaştığımız bugünlerde Erdek’te kumsallar temizliyor.

BALIKESİR 31.05.2021, 15:03
Erdek’te kumsal alanların temizlenmesine başlandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yaz sezonuna yaklaştığımız bugünlerde Erdek’te kumsallar temizliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdek kumsal alanlarla gerçekleştirilecek temizleme çalışmaları Kurbağalı Dere’deki kumsal alanının temizlenmesiyle başladı. Ekiplerin Kurbağalı Dere’deki kumsalın temizlenmesini bitirmesiyle çalışmalar Çuğra Bölgesi kumsal alanın temizlenmesiyle devam edecek. Erdek Kurbağalı Dere ve Çuğra Bölgesi kumsal alanların temizlenme çalışmalarının tamamlanmasıyla, ekipler Ocaklar, Narlı, Turan ve Ormanlı kırsal mahallelerdeki kumsal alanlarda temizleme çalışmalarını gerçekleştirerek tatilcilere temiz kumsal alanlarda denize girebilmelerini sağlayacak.
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