Erdek’te kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Murat Bayırı Mevkii’nde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil bir ağaca çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre; Bandırma istikametinden Erdek istikametine gitmekte olan 34 TV 8454 plakalı otomobilin sürücüsü A.İ. bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüjde bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekibi araç sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hurdaya dönen otomobil çekici vasıtasıyla kaza yerinden çekildi. Bir süre trafiğe kapatılan yol belediye ekiplerinin devrilen ağacı bulunduğu yerden kaldırmasıyla yeniden trafiğe açıldı.