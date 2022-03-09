Son Dakika
Erdek’te kapı demirine sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti
Balıkesir’in Erdek İlçesinde bir site kapısı demir parmaklıklarına sıkışan Köpeği itfaiye kurtardı
BALIKESİR 09.03.2022, 08:37
Balıkesir’in Erdek İlçesinde bir site kapısı demir parmaklıklarına sıkışan Köpeği itfaiye kurtardı
Edinilen bilgiye göre Erdek sahil Mahallesi Şehit Mehmet sk. Ali Dinçer sitesinde bir köpeğin havlamasını duyan site sakinleri, köpeğin demir parmaklıklar sıkıştığını gördüler. Vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin kısa bir sürede kurtardığı köpek özgürlüğüne kavuştu.