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Erdek’te kaçak kazı yapan şahıs yakalandı

ERDEK'TE KAÇAK KAZI YAPAN ŞAHIS YAKALANDI

BALIKESİR 24.10.2020, 17:59
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Erdek’te kaçak kazı yapan şahıs yakalandı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapacak şahsı kazı bölgesinde alet ve edevatları ile yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Erdek ilçesinde M.Ö. isimli şahsın izinsiz kazı yapacağı bilgisinin alınması üzerine şüphelinin kazı yapacağı bölgede yapılan kontrolde; şüpheli ile birlikte 1 adet dedektör ve 1 adet kürek ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konulmuş olup şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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