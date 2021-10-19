banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?

Erdek’te Jandarma’ya yeni hizmet binası

Erdek’te yapımına başlanan yeni ilçe jandarma komutanlığı binasının yapımı hızla devam ediyor.

BALIKESİR 19.10.2021, 13:40
Erdek’te Jandarma’ya yeni hizmet binası

Erdek’te yapımına başlanan yeni ilçe jandarma komutanlığı binasının yapımı hızla devam ediyor.

Erdek İlçesi Alaattin Mahallesi’nde atıl durumda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı lojmanlarının önüne 2 bin 700 m2 arsa üzerine yapılması planlanan Jandarma’nın yeni hizmet binasının inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor.

Geçtiğimiz aylarda ihaleye çıkarılan ve binanın 360 günde teslim edilmesi planlanıyor. 1 adet bodrum+zemin+1 katlı, (3 kat) özel projeli olarak yapılacak bina 650 m2’den oluşacak. Jandarma’nın yeni hizmet binasının yapımı sona ermesiyle, boşaltılan binanın Erdek Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi bekleniyor.

Erdek Jandarma Komutanlığı hizmet binasının konusu Erdek Belediye Meclisi’nde görüşülmüş, bu yerde imar planı değişikliği yapılarak ‘Konut Adası’ konumundan ‘Resmi Hizmet Alanı jandarma komutanlığı binası konusu Erdek Belediye Meclisi’nin önceki toplantılarında görüşülmüştü. Meclis, bu yerde imar planı değişikliği yaparak, “Konut Adası” konumundan, “Resmi Hizmet Alanı” konumuna dönüştürüldü.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2