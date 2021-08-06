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Erdek’te iki kamyonda 180 mülteci yakalandı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 180 mülteci jandarma ekiplerince yakalandı.

BALIKESİR 06.08.2021, 13:15
Erdek’te iki kamyonda 180 mülteci yakalandı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 180 mülteci jandarma ekiplerince yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarî çalışmalar sonucunda Ormanlı Mahallesine kamyonlar vasıtasıyla kaçak göçmen getirileceği ihbarı alındı. Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı, Göçmen Şube Müdürlüğü ve JASAT birimleri ile yapılan müşterek çalışma neticesinde iki kamyonda 106 Pakistan, 46 Afganistan, 26 Bangleş ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere 3’ü kadın 180 mülteci yakalandı. Yakalanan göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Merkezine gönderilecekleri öğrenildi.
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