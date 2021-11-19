Erdek’te ev yangını korkuttu

Erdek’te bir evde çıkan yangın çevrede bulunan vatandaşlara korku dolu dakikalar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre; Erdek İlçesi Atatürk Mahallesinde Türkan S. isimli bayana ait evde yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine Erdek İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Evdeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangının buzdolabındaki fişten dolayı çıktığı öğrenildi.

Diğer yandan çıkan yangında evi zarar gören Türkan S.’yi ziyaret eden Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaymakam Atasoy, "Vatandaşımız mağdur olmayacak ve evin yeniden tamir edilmesi için gerekeni yapacağız. Devlet olarak da her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.