banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
İyi ki doğdun Yaşar Kemal!
İyi ki doğdun Yaşar Kemal!
12 yıla kadar hapsi isteniyor
12 yıla kadar hapsi isteniyor
Fenerbahçeli Zanka Kopenhag'a transfer oldu
Fenerbahçeli Zanka Kopenhag'a transfer oldu
İbrahim Tatlıses 9 yıl sonra yeniden ekranlarda! İbo Show'dan ilk görüntüler...
İbrahim Tatlıses 9 yıl sonra yeniden ekranlarda! İbo Show'dan ilk görüntüler...

Erdek’te eşek, katır ve atlara kimlik

ERDEK'TE EŞEK, KATIR VE ATLARA KİMLİK

BALIKESİR 05.10.2020, 15:47
Erdek’te eşek, katır ve atlara kimlik

Balıkesir’in Erdek ilçesinde tek tırnaklı hayvanlardan at, eşek ve katırlara kimlik çalışmaları başlatıldı.

Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Veteriner Hekimler tarafından, Erdek’teki tek tırnaklı eşek, katır ve atlara deri altı mikroçip uygulaması ile kimliklendiriliyor. Bu çalışma ile Erdek’te bulunan hayvanların tespiti kolay olacağını belirten yetkililer tek tırnaklı hayvan sahiplerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar Tarım Orman ilçe müdürlüğüne başvurmaları istendi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
31°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 06 Ekim 2020
İmsak 05:35
Güneş 06:59
Öğle 12:57
İkindi 16:10
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2