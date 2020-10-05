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Erdek’te eşek, katır ve atlara kimlik
ERDEK'TE EŞEK, KATIR VE ATLARA KİMLİK
BALIKESİR 05.10.2020, 15:47
Balıkesir’in Erdek ilçesinde tek tırnaklı hayvanlardan at, eşek ve katırlara kimlik çalışmaları başlatıldı.
Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Veteriner Hekimler tarafından, Erdek’teki tek tırnaklı eşek, katır ve atlara deri altı mikroçip uygulaması ile kimliklendiriliyor. Bu çalışma ile Erdek’te bulunan hayvanların tespiti kolay olacağını belirten yetkililer tek tırnaklı hayvan sahiplerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar Tarım Orman ilçe müdürlüğüne başvurmaları istendi.
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