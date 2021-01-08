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Erdek’te ekmek 2 Lira oldu
Erdek’te ekmeğin gramajı da fiyatı da arttı. Sofralarımızın baş tacı ekmek bugünden itibaren zamlı olarak 2 liradan satılmaya başlanacak.
BALIKESİR 08.01.2021, 15:15
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Erdek’te ekmeğin gramajı da fiyatı da arttı. Sofralarımızın baş tacı ekmek bugünden itibaren zamlı olarak 2 liradan satılmaya başlanacak.
Ekmeğe yapılan zamla ilgili bilgi veren Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası, fırıncılara verilen yeni tarifeye göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere 230 gram ekmeğin 2 lira, 460 gram ekmeğin ise 4 liradan satılacağını bildirdi.Artan un fiyatları sebebiyle ekmeğe zam yapıldığını söyleyen fırıncılar da "Un fiyatları çok zamlandı. Biz de ekmeğe zam istemek durumunda kaldık. Ayrıca maliyetlerimizde fazlasıyla arttı" açıklamasında bulundu. Erdek’te 200 gram ekmek 1,50 liradan satılıyordu.
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