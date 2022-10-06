Erdek’te bankta oturan kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir vatandaş sahil tarafında dinlenmek için oturduğu bankta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erdek sahil bandı tarafında bankta dinlendiği sırada vatandaşların hareketsiz halde ve bankta yatar vaziyette gördüğü Faruk O. (63) 112 Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yapılan müdahalede hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak Faruk O., önce Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı, ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.