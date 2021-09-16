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Erdek’te arazi yangını

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bağlı Tatlısu Mahallesinde arazi yangını çıktı.

BALIKESİR 16.09.2021, 14:59
Erdek’te arazi yangını

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bağlı Tatlısu Mahallesinde arazi yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, bugün üğle saatlerinde Tatlısu Mahallesi, Küçükkbakraç mevkiinde sahibi öğrenilemeyen araziden çıkan dumanları gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir İtfaiye Dairesine bağlı Erdek İtfaye Grup Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede çevre bahçelere sıçramadan kontrol altına alınan yangında hırnaplık ve zeytin ağaçlarının bulunduğu 10 dönüm civarında arazinin yandığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangınla alakalı tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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