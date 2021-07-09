Erdek’te Altyapı çalışmaları biten yollar asfaltlanıyor

Erdek’te Büyükşehir Belediyesi ekipleri kanalizasyon ve atık su yapım çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklar asfaltlıyor.

Geçtiğimiz Mart ayında yapımına başlanan Erdek kanalizasyon ve atık su inşaatı nedeniyle bozulan yollarda, yoğun şikayetler üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kısmi asfaltlama çalışması başlatıldı.

Turizm sezonunun devam ettiği şu günlerde Erdek’te uygulanan doğalgaz ile kanalizasyon ve atıksı inşaatı yapımı ilçeyi toz ve buluta boğdu.

İlçede nüfus yoğunluğu her geçen gün giderek artarken, doğalgaz ve kanalizasyon yapım çalışmaları nedeni ile gerçekleşen kazıların ardından toz olumsuzluğunun giderilmesi için harekete geçildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, Erdek’te Küçük Sanayi Sitesi girişinde yapımı süren kanalizasyon ve arıtma tesisinden başlamak üzere, Kurbağalı Deresi güzergahı Turgut Özal Bulvarı’nda, geçici asfaltlama çalışmasını gerçekleştirdi.

Yapılan bu çalışmalarla, kazı çalışmalarını nedeniyle bozulan yollarda meydana gelen toz olumsuzluğundan çevrede oturan vatandaşlar rahat bir nefes alacak.