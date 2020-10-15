Erdek’te 800 yıllık görkemli ulu çınar
ERDEK'TE 800 YILLIK GÖRKEMLİ ULU ÇINAR
Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan 800 yıllık çınar ağacı görkemiyle dikkati çekiyor.
Erdek’in tanınmış simalarından "canlı tarihi" olarak bilinen 93 yaşındaki Burhanettin Soydan, Çuğra mevkiinde ki çiftliğinde yer alan çınar ağacını çok sevdiğini söyledi. Soydan, "Bahçemde bulunan çınar ağacının dalı bundan yaklaşık 15 yıl kadar önce büyük bir gürültüyle kırıldı. Ağaçtan sesler gelmeye devam edince İzmir ve İstanbul Ziraat Fakültelerinde görev yapan Profesör Mustafa Kemal ve Profesör Erkan Küçükerbaş’ı buraya davet etmiştim. Bu bilim adamları, ekipleriyle birlikte yaptıkları 5 günlük çalışmanın sonunda çınar ağacının gövdesine ağırlık veren dalları kesip, bazı dalları halatlarla bağladılar. Ağacın ölü hücrelerini temizleyip, ilaçladılar. Bu çalışma için yaklaşık olarak 16 bin lira harcama yaptım. Bu bakım çalışmasını yapan profesörler çınarın, 800 yıllık olduğunun belirttiler” dedi
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