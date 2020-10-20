Erdek’te 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi
ERDEK’TE 5 ÇALINTI MOTOSİKLET YAKALANDI
Erdek’te plakasız ve ruhsatsız motosikletler, trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetim sonucu toplanıyor. Trafik polisleri 20 plakasız motosikleti müsadere etti.
Erdek’te kullanılan çalıntı, plakasız ve ruhsatsız motosikletler, halkın huzur ve güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle sıkça şikayet konusu oluyordu.Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri patlak egzoz ve aşırı hızla Erdek sokaklarında tur atan motosikletliler için düğmeye bastı. Yapılan uygulamalar sonucu 20 plakasız motosiklet yakalanırken, incelemelerde 5 motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Yakalanan motosiklet sürücüleri hakkında yasal işlem başlatan Trafik Amirliği yetkilileri, kasksız, ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanan sürücülerin giderek arttığını, uygulamaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.
|İmsak
|05:50
|Güneş
|07:14
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:53
|Akşam
|18:24
|Yatsı
|19:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Akhisar Bld.Spor
|5
|5
|13. Bandırmaspor
|5
|5
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Menemen Belediyespor
|5
|2
|18. Boluspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3