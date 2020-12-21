Erdekli iş insanı Refi Taviloğlu vefat etti

Erdek ilçesinin tanınmış iş insanlarından Marmarabirlik eski yönetim kurulu başkanlarından Refi Taviloğlu 72 yaşında vefat etti.

Pazar akşam Erdek’in Çuğra mevkiinde bulunan ikamet ettiği konutunda fenalaşan Refi Taviloğlu, ambulansla İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Taviloğlu, yaşama tutunamadı.

2002-2010 yılları arasında Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Refi Taviloğlu, 1985-1991 ve 1996-1999 yılları arasında da Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştı. Erdek’te mütevazi bir kişiliği ile tanınan Refi Taviloğlu’nun vefatı üzüntü ile karşılandı. Evli ve iki çocuk babası olan Taviloğlu’nun yarın İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.