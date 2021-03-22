Erdekli Doktor Bezirkanoğlu hayatını kaybetti

Balıkesir’in Erdek ilçesinde uzun yıllardır Aile Hekimi olarak görev yapan olan Dr. Süleyman Bezirkanoğlu (55) hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Perşembe günü sabahı evinde aniden rahatsızlanan Erdek´in sevilen doktoru Süleyman Bezirkanoğlu, Balıkesir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Bezirkanoğlu hemen ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Dr. Bezirkanoğlu’nun tedbir amaçlı bir süre uyutulduğu ve bugün beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Erdek´te 29 yıldır görev yapan Dr. Süleyman Bezirkanoğlu son olarak 4 Nolu Aile Polikliniğinde aile hekimliği yapmaktaydı. Hastaları ve dostları Dr. Bezirkanoğlu’dan gelecek iyi haberi beklerken, ölüm haberinle birlikte yasa boğuldular.

Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Bezirkanoğlu’nun beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi tarafından organlarını bağışlamak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.