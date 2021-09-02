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Erdek’e yeni nüfus müdürü

Müdür Fatma Baki’nin geçtiğimiz Mart ayında İvrindi Nüfus Müdürlüğüne atanması nedeniyle boşalan Erdek Nüfus Müdürlüğüne Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinden Metin İncereis atandı.

BALIKESİR 02.09.2021, 17:52
Erdek’e yeni nüfus müdürü

Müdür Fatma Baki’nin geçtiğimiz Mart ayında İvrindi Nüfus Müdürlüğüne atanması nedeniyle boşalan Erdek Nüfus Müdürlüğüne Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinden Metin İncereis atandı.

Erdek Nüfus Müdürlüğüne atanan Metin İncereis 1969 tarihinde, Bartın’ın Amasra ilçesinde doğdu. Sırasıyla İstanbul Kağıthane, Şişli ve Eskişehir Sarıcakaya’da görev yaptı.

Meslekte 32’inci yılını tamamlayan İncereis, hiç görmediği Erdek’i sahil kasabası olarak tercih ettiğini belirti. Geçtiğimiz gün göreve başlayan Metin İncereis, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy’u ziyaret edip bir süre sohbet ettiler.

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