Erdek’e 2. STEM laboratuvarı

Erdek 18 Eylül Ortaokulu’nda 2.STEM laboratuvar düzenlenen törenle açılarak hizmete girdi.

Açılış töreninde konuşan AK Parti Meclis üyesi Yaşar Ceyhun Mırız “Kasım 2018’de STEM sınıfı açıldıktan sonra Erdek’te bulunan herkesin STEM’in ne olduğunu ve ne olmadığını öğrendiğine eminim. Gerek ailemle STEM etkinlikleri gerek öğretmen atölyeleri ve sergiler ile STEM konusunda bir farkındalık yaratıldı. Ben de bu etkinliklere katıldım. Geçtiğimiz yıl ilçede ki tüm okulların katıldığı STEM ile gelecek projesi ve yine okul öncesi öğrencilerin katıldığı Erken Kodla Erdek Projesi yürütüldü. Türkiye için dijital bir dönüşümün ilk adımlarından biri olan STEM yaklaşımının tohumlarının Erdek’te atılmasına vesile olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Web 2.0 araçları, eğitimde yeni yaklaşımlar, 3 D yazıcı kullanma, STEM öğretmenliği, kodlama ve robotik öğretmenliği, oyunla blok kodlama eğitimi alan öğretmenlerimiz, Erdek’te eğitim gören okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerindeki 2 bin 556 öğrenciye STEM eğitimi veriyor. Bu çalışmaların sonucunda Halitpaşa İlkokulu European School Net tarafından STEM Okulu etiketi ile ödüllendirildi. Sınıfta yapılan etkinliklerle aynı zamanda eTwinning projelerine katılım gösterilerek ulusal kalite etiketi alındı. Sınıfın açılmasıyla başlayan STEM ateşi sadece Erdek’te değil farklı ilçelere hatta illere yayılmaktadır. Bu aşamada yeniliklere açık olan Milli Eğitim Müdürümüz Erbil Camgöz’e, STEM öğretmenlerimiz Tuğba Altuntaş ve Hilal Gökdeniz’e teşekkür ediyorum” dedi.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, eğitime katkılarından dolayı Yaşar Ceyhun Mırız’a Teşekkür Plaketi verdi. Protokol üyeleri tarafından kurdele kesildikten sonra davetlilere öğrencilerin hazırlayıp sunduğu STEM etkinlikleri sergilendi. STEM Laboratuarı açılışına Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, Ak Parti Meclis Üyesi Yaşar Ceyhun Mırız, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.