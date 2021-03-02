Erdek yeşile sahip çıkıyor

Erdek Aynana Mevkii’nde yer alan eski mezbaha alanını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (BASKİ)’ye teslim edildi.

Eski mezbaha alanı BASKİ’ye teslim edilmeden önce alanda bulunan 70 adet zeytin ağacı Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevlileri nezaretinde iş makineleri eşliğinde köklerinden sökülerek, sökülen ağaçlar Erdek Alaattin Mahallesi Düşler Parkı ile Sahil Mahallesi’nde bulunan yeşil alanlara dikimleri gerçekleştirildi. Diğer yandan havaların ısınmasıyla birlikte Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, yeşil ve çocuk oyun alanlarında, temizlik ve bakım çalışmaları da başlatıldı.