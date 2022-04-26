Erdek yaza hazırlanıyor

Erdek’te doğalgaz ve altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan cadde ve sokaklarının yaz sezonuna yetişmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Erdek Belediyesi tüm imkanlarını seferber etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Erdek Belediyesi’nin koordineli çalışmasıyla Erdek’te el değmemiş meydan, cadde ve sokak kalmayacak.

Pazar günü ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tüm birimlere talimat vererek bozulan yolların asfaltlanması, taş döşenmesi, yıkanması ve yabani otların temizlenmesi için Erdek’e çok sayıda araç, ekipman ve personel takviye etti. Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların asfaltlanması için Erdek Belediyesi ekiplerinin çalışması devam ederken, Büyükşehir Belediyesi günde 9 kamyon asfalt desteğinde bulunuyor. Asfalt ve taş döşeme çalışması biten yolların yarından itibaren yıkanmaya başlanacağı öğrenildi.

Yol kenarında bulunan yabani otların temizlenmesi, Büyükşehir Belediyesi ve Erdek Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor. Erdek’in her cadde ve sokaklarında ekiplerin gece gündüz çalışması sürerken, yaz sezonuna pırıl pırıl girilmesi hedefleniyor.