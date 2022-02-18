Erdek Sosyal Yardımlaşma Vakfı ihtiyaç sahiplerinin yanında

Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 2021 yılı içinde, ihtiyaç sahiplerine toplam 6 milyon 888 bin 173 lira 42 kuruş ayni ve nakdi yardımda bulundu.

Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanı Sabri Keçici, 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan yardımlarla ilgili bilgiler aktardı. Keçici, vakfın öz kaynaklarından 1169 haneye 1 milyon 120 bin 192 lira 32 kuruş nakdi yardım, 1059 haneye 52 bin 636 lira 48 kuruş ayni gıda yardımı, 846 haneye 506 bin 425 bin 87 kuruş ayni kömür yardımı olmak üzere toplam 1 milyon 679 bin 254 lira 67 kuruş yardım yapıldığını söyledi. Keçeci, devam eden açıklamasında; Merkezi olarak 1203 haneye 5 milyon 208 bin 918 lira 75 kuruş nakdi yardım yapıldığını kaydederken, vakfın öz kaynakları ve merkezi olarak yapılan ayni-nakdi yardımlar toplamının yıl sonu olarak 6 milyon 888 bin 173 lira 42 kuruş olarak gerçekleştiğini açıkladı.