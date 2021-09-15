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Erdek sahilleri sezonun son günlerini yaşıyor

Marmara bölgesinin turizm cenneti olarak anılan Erdek’te Eylül ayının ortalarına geldiğimiz bugünlerde turizmin son günleri yaşanıyor.

BALIKESİR 15.09.2021, 15:53
Erdek sahilleri sezonun son günlerini yaşıyor

Marmara bölgesinin turizm cenneti olarak anılan Erdek’te Eylül ayının ortalarına geldiğimiz bugünlerde turizmin son günleri yaşanıyor.

Güney Marmara’nın turizm cenneti Erdek bu yıl turizmde umduğunu bulamadı. Önce Pandemi ardından Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj (deniz salyası) sorunu tatilcilerin rezervasyonlarını iptal ettirdi.

Erdek, bu yıl 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle kısa bir süre dolsa da, sonrasında tatilci sayısı her geçen gün azaldı. Ağustos ayının yarısını boş geçiren otel-motel ve pansiyon işletme sahipleri kapılarına kilit vurmaya başladılar. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sadece çevre ilçelerden gelen ve Erdek’te evleri bulunan vatandaşlar Eylül ayının güzelliğini yaşıyorlar. Hafta sonu Erdek-Bandırma karayolu üzerinde Edincik altı Küme evleri mevkiinde bulunan deniz sahili, hafta sonu yakın ilçelerden gelen tatilcilerin akınına uğramasıyla dikkatleri çekiyor.

Tatilcilerin bir kısmı denize girerken, bir kısmı da güneşlenmeyi tercih ederken, yanlarında getirdikleri mangal keyfi yapıyorlar, semaverlerinde de demledikleri çayları temiz havada yudumlayıp unutulmaz hafta sonu geçiriyorlar.

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