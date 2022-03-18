Erdek Ocaklar sahili sil baştan değişiyor

Erdek İlçesi kırsal Ocaklar Mahallesinin sahili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor.

AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu ve beraberindeki heyet Ocaklar Mahallesi’ni ziyaret ederek turizmcilerle bir araya geldi.

AK Parti İlçe Başkanı Alioğlu, bir araya geldiği turizmcilere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Ocaklar Mahallesi’ne kazandıracağı sahil bandı projesi hakkında bilgiler aktardı.

Toplantı sonrası konuya ilişkin açıklama yapan Alioğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ocaklar Mahallesi’ne toplamda 53 bin 758 metrekare alanda sahil bandı düzenlemesi yapılacağını söyledi. Alioğlu, “Sil baştan yenilecek sahil bandı projesinde 36 bin 065 m2 sert zemin, 11 bin 771 m2 yeşil alan, 378 m2 oyun parkı, 110 m2 fitness aletleri, 100 kişilik betonarme amfi tiyatro, 81 araçlık otopark, 45 adetlik bisiklet parkı, 236 adet bank, 70 adet çöp kovası, 23 adet çatılı piknik masası, 3 adet WC, bin 175 m2 halı saha, 657 m2 tenis kortu, 340 m2 basketbol sahası, bin 400 m2 bisiklet yolu ile bitki ekimleri ve çevre aydınlatma işleri yapılacak” dedi.

Projeye 2023 yılı turizm sezonu başında tamamlanması hedefleniyor. Ocaklar Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği Başkanı ve turizmci Gözde Yaşar Çim ise Ocaklar Mahallesine yapılacak olan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirirken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür etti.