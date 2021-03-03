Erdek Nerime Yüksek Ortaokulu e-twinning projesine alındı

Erdek Nerime Yüksel Ortaokulu, e-twinning okulu olma yolunda ilerliyor.

Nerime Yüksel Ortaokulu Finlandiya, İtalya, Gürcistan ve Türkiye olmak üzere toplam 4 ülke, 13 okul ve 90 öğrenci ile yürütülen e-twinning projesinin içerisinde yer aldı.

Erdek Nerime Yüksel Ortaokulu öğrencileri diğer tüm okullar gibi uzaktan eğitime devam ederken, okulun online proje ağı olan e-twinning ile Türkiye ve Avrupa’daki okullarla işbirliği yapmayı amaçlıyor. Aralık ayında başlayan proje öğrencilerin katkılarıyla Mart ayı sonuna kadar devam edecek.

Uzaktan eğitim sürecini fırsata çeviren bu projeyle öğrencilerin İngilizceyi aktif ve interaktif kullanmalarını sağlıyor.

Okulun İngilizce Öğretmeni Sermin Arpacık rehberliğinde “Beyond the Borders /Sınırların Ötesinde” projesi öğrencilerin katkılarıyla yürütülüyor.