Erdek müze alanı temizlendi
ERDEK MÜZE ALANI TEMİZLENDİ
Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy açık hava müzesinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Atasoy, Müzede bulunan ve üzerlerinde sprey boya ile yazılan yazıların temizlenmesini istedi.
Erdek Açık Hava müzesinde inceleme de bulunan Atasoy, Müze müdürü Tuğba Delikaya’dan tarihi eserler hakkında bilgi aldı. Müzede bulunan ve üzerlerine sprey boya ile yazılan yazıların temizlenmesini isteyen kaymakam Atasoy, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Öznur Alakuş’tan da müze alanının temizlenmesinin ve çevre düzeninin sağlanmasını istedi.
Erdek Açık Hava Müzesinde bulunan eserlerin üzerinde bulunan boyalı yazılar silinip, alan temizlenip, çevre düzenlemesi yapıldı. Temizlik çalışmalarının ardından alanda bulunan tarihi eserler ile Kyzikos tarihi hakkında bilgilendirici panolar asıldı. Tarihi eserler, bir medeniyetin tapusudur. Bizi biz yapan, geçmişimizden ve tarihimizden ışık tutan ve geçmişte ortaya koyduğumuzun ispatıdır. Dünya milletlerine bizi anlatabilecek en güzel ve en barışçıl unsur, tarihi eserlerimizdir. Turizmin de parçasıdır. Korunması gerekli taşınmaz nitelikteki tarihi eserlerin bozulmasına, tahribine, yok olmasına ve zarara uğramalarına kasten sebebiyet vermenin suç olduğunu unutmayalım. Tarihi eserlerimizin bulunduğu alanı kirletmeyelim ve lütfen tarihi eserlerimize yazı yazmayalım denildi.
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