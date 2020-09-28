Erdek MHP’de Fatih Bağcı güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erdek İlçe Başkanlığı kongresi yapıldı. Tek liste halinde Erdek Öğretmenevi bahçesinde Covid-19 pandemi kurallarına uygun olarak yapılan kongrede Tek liste ile gidilen seçimde aday olan MHP Erdek İlçe Başkanı Fatih Bağcı tekrar başkan seçildi.

Genel Kurul saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ardından divan çalışma ve faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve oylanması sonrası siyasi konuşma için pandemi kuralları gerekçe gösterilerek, doğrudan MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin genel kurula göndermiş olduğu mesajın okunmasına geçildi. Tek liste ile seçime gidilen kongrede mevcut ilçe başkanı Fatih Bağcı hazırladığı yeni yönetim listesi ile yeniden seçilerek güven tazeledi.

Yönetim Kurulu; Ali Özgen, Gökhan Demir, Murat Koç, Arif Kılıç, İsmail Dalgıç, İbrahim Kulalı, Rıza Tüzel, Emre Tikveş, Osman Çolakoğlu, Gökhan Çetin, Musa Kalbur, Gürbüz Aycan, Vehbi Uğuz, ve Hasret Zengel’den oluştu

İl Delegeliklerine ise; Fatih Bağcı, Murat Koç, İsmail Dalgıç, Gökhan Demir, Ali Özgen, Emre Tikveş, Rıza Tüzel, Osman Çolakoğlu seçildi.

MHP Erdek İlçe Başkanlığı kongresine, çevre ilçelerin parti başkanları, yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve partili delegeler katıldı.