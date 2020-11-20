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Erdek Kadın Kolları Başkanı Koşan, mazbatasını aldı

AK Parti Erdek İlçe Kadın Kolları Başkanı Bahar Koşan, Ankara’da düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

BALIKESİR 20.11.2020, 16:56
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Erdek Kadın Kolları Başkanı Koşan, mazbatasını aldı
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AK Parti Erdek İlçe Kadın Kolları Başkanı Bahar Koşan, Ankara’da düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Gülser Sarıaslan’ın istifası ile boşalan AK Parti Erdek İlçe Kadın Kolları Başkanlık görevine, vekaleten yürüten Bahar Koşan asaleten atandı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam’ın tensipleriyle, AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı Kadın Kolları Başkanlığı’na atanan Bahar Koşan mazbatasını aldı. AK Parti Erdek İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’nda gerçekleşen görev değişimi ile ilgili açıklama yapan AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal, mazbatasını alan Bahar Koşan’ı kutlarken, yeni görevinde başarı temennisinde bulundu. Başkan Yangal, geçmiş dönemde görev yapan Gülser Sarıaslan’a da şahsı ve teşkilatı adına teşekkür etti.
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