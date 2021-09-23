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Erdek İlçe Emniyet Müdürü İnceöz göreve başladı

Geçtiğimiz günlerde Erdek Emniyet Müdürlüğüne atanan Serkan İnceöz görevine başladı.

BALIKESİR 23.09.2021, 15:22
Erdek İlçe Emniyet Müdürü İnceöz göreve başladı

Geçtiğimiz günlerde Erdek Emniyet Müdürlüğüne atanan Serkan İnceöz görevine başladı.

Faik Karabaş’ın Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanmasıyla boşalan Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan İnceöz, “Erdek’in huzurlu bir kent olarak kalması için elimden gelen çabayı harcayacağım” dedi.

Muş Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevinden Erdek’e atanan İnceöz’ün, 20 yıllık meslek kıdemi olduğu öğrenildi.

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