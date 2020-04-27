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Erdek halkı kurallara uydu

ERDEK'TE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEREK DIŞARI ÇIKAN 17 KİŞİYE TOPLAM 18 BİN 656 TL. PARA CEZASI KESİLD

Erdek halkı kurallara uydu

ERDEK'TE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEREK DIŞARI ÇIKAN 17 KİŞİYE TOPLAM 18 BİN 656 TL. PARA CEZASI KESİLD

27 Nisan 2020 Pazartesi 08:17
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Erdek halkı kurallara uydu

İçişleri Bakanlığının 31 il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından Erdek, sokağa çıkma yasağının üçüncü ve dördüncü gününde tamamen sessizliğe büründü. Erdek’te sokağa çıkma yasağını ihlal ederek dışarı çıkan 17 kişiye toplam 18 bin 656 TL. para cezası kesildi.

Erdek genelinde hem araç hem de insan yoğunluğu en düşük seviyeye indi. Yasağın sona ereceği 26 Nisan Pazar günü saat 24.00’e kadar görevli polis memurları uygulamalarını sürdürdü. Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere sahil bantları, ana cadde ve sokaklarda emniyet güçleri ve görevi başında olmak zorunda olan vatandaşlar dışında kimseye rastlanmazken, yasağa titizlikle uyulduğu gözlendi.

Sokak hayvanları unutulmadı

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının beslenebilmeleri için sokağa çıkma izni olan görevliler, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına ulaştırdıkları mamalar ve yemler ile çok sayıda sokak hayvanının açlık ve susuzluk nedeniyle zarar görmeden hayatta kalmalarını sağladı.

Erdek’te faaliyet gösteren fırın işletmeleri 2 günlük kısıtlama, 2 günlük yasak süresince vatandaşların ekmek ve pide ihtiyaçlarını karşılamak için belirlenen plan kapsamında mahallelerde ekmek ve pide dağıtımı gerçekleştirdi. Bakanlık genelgesi gereği, pide üretimlerini iftardan 2 saat önce durduran fırın işletmecilerinin, sosyal mesafe ve dezenfeksiyon kurallarına uyularak gerçekleştirilen ekmek-pide dağıtımı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Erdek Kaymakamlığı koordinasyonunda kurulan Erdek Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, vatandaşların ihtiyacını karşılamak adına hizmetlerine devam etti.

23 Nisan Perşembe günü ile başlayan 4 günlük kısıtlama süresinde de vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için planlamalarını önceden yapan Erdek Belediyesi, sahada belirlenen eksikliklerin giderilmesine yönelik anında destek verdi. Sokağa çıkma yasağının sona erdiği 26 Nisan Pazar günü saatler 24’ü gösterdiği gibi evlerinden dışarı çıkan çoğu vatandaş, açık olan benzin istasyonlarına giderek eksikliklerini gidermeye çalıştı.

Diğer yandan Erdek’te sokağa çıkma yasağını ihlal ederek dışarı çıkan 17 kişiye toplam 18 bin 656 TL. para cezası kesildi.

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