Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak

Erdek Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aydın Tekin, Bandırma-Erdek yolu üzerinde yapılan yenileme ve genişletme çalışmalarından memnun olduklarını açıkladı. Başkan Tekin, yol yapımı bittiğinde çevre yolu turizme büyük katkı sağlayacağını açıkladı.

Gerek yenilenmekte olan yolun ve gerekse askeri kampların yer aldığı eski yolun mutlaka elden geçirilmesi gerektiğine dikkati çeken Tekin, “Yenilenmekte olan Bagfaş-Düzler Mahallesi bölgesinde, özellikle yaz aylarında, sabah ve akşam saatlerinde trafik sıkışıklığı yaşanıyordu. Bu çalışmaların ardından trafikte bir rahatlık olacağını düşünüyorum. Bu çeşit iyileştirme çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. Bandırma-Erdek arasındaki yolun 15 kilometrelik bölümünde toprak kazı ve menfez genişletme çalışmalarının yanı sıra çift şerit olmayan bölümde de yeniden düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek. SİT alanında kalan bu bölüm için Bursa Anıtlar Yüksek Kurulu’na başvurularak izin istendi.