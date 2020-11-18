Erdek Çeltiçi deresi ıslah ediliyor

Erdek-Bandırma yolunda bulunan Çeltikçi Deresi’nde sel ve taşkınları ortadan kaldırmak için ıslah çalışmalarına başlandı.

Her yağış sonrası sular altında kalan Erdek-Bandırma yolunun Mangırcı mevkiinin araç sürücüleri için güvenli hale dönüştürülmesine yönelik DSİ Balıkesir 25. Bölge Müdürlüğü başlattığı çalışmalar neticesinde Çeltikçe Deresi’nin taşkın koruma inşaatı ihalesini gerçekleştirdi. Yer tesliminin ardından geçtiğimiz günlerde yüklenici firma tarafından derede başlatılan ıslah çalışmalarıyla, dağdan Çeltikçi Deresi’ne akan yağmur sularının Mangırcı Mevkiinde bulunan Menfez aracılığı ile denize ulaştırılması amaçlanıyor.

Ana kolu 942 metre uzunluğundaki derenin zemininin 6 metre, yüksekliğinin 2.5 metre olacağı, derenin zemininin beton olacağı, yanlarının ise taş duvar olacağı öğrenildi. Erdek-Zeytinli Mahallesi Muhtarı Ali Aydın’ın ısrarlı takibi ile 2 yıl önce DSİ Balıkesir 25. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarla, Kapıdağ bölgesinde bulunan 11 derenin ıslahı için de proje çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.