Erdek beyaza büründü

Erdek ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Meteoroloji’nin günler öncesinden duyurduğu kar yağışı ve soğuk hava dünden itibaren bölgeyi etkisi altına alırken, Erdek ve çevresi beyaza büründü. Erdek Belediyesi’ne ait araçların, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine yardımcı olduğu çalışmalarda, Erdek Merkez ve kırsal mahalleler arası ulaşımı sağlayan yolların kapanmaması için çalışmalar aralıksız sürdürüyor. Deniz ulaşımında aksama olmazken, Tekirdağ-Erdek arasında sefer yapan ro-ro gemilerinden çıkan kamyon ve tırların Erdek çıkışında bekletilip trafiğe çıkmalarına müsade edilmedi. Karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.