banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma

Erdek-Bandırma hattında otobüs ücretleri zamlandı

Erdek-Bandırma hattında yolcu taşıyan otobüslerin taşıma ücretine yüzde 29 zam geldi.

BALIKESİR 01.06.2021, 18:14
Erdek-Bandırma hattında otobüs ücretleri zamlandı

Erdek-Bandırma hattında yolcu taşıyan otobüslerin taşıma ücretine yüzde 29 zam geldi.

Erdek-Bandırma hattında yolcu taşıma ücretine yaz fırsat bilinip zam yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma A.Ş. bünyesinde Erdek-Bandırma hattında toplu yolcu taşımacılığı yapan Erdek Minibüs Midibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi midibüslerin de sivil yolcu ücreti 7 lira 75 liradan 10 liraya yükseldi. Öğrenci ve 65 yaş yukarı vatandaşlar ise 7 lira ücret ödeyecek.

Erdek-Bandırma hattı toplu yolcu taşımacılığında uygulanacak yeni ücret tarifesi; Erdek-Bandırma arası 10 TL, Erdek-Düzler arası (kahvehaneler) 5 lira 50 TL, Erdek-Tatlısu arası (yol ayrımı) 7 lira 50 TL, Düzler-Bandırma arası 7 lira 50 TL, Çeltikçi-Bandırma arası 10 TL ve Erdek-Bandırma arası (öğrenci ile 65 yaş ve üzeri) 7 TL olarak belirlendi.

Erdek-Bandırma hattı toplu taşıma ücretlerine yapılan zam sonrası, vatandaşlar yüzde 29 oranındaki ücret artışına tepkilerini dile getirdi.
Yorumlar (0)
16°
parçalı az bulutlu