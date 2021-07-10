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Erdek-Bandırma arası yol ücreti zammı iptal

Erdek-Bandırma toplu yolcu taşıma hattında geçtiğimiz Haziran ayında yapılan zam geri alındı.

BALIKESİR 10.07.2021, 14:56
Erdek-Bandırma arası yol ücreti zammı iptal
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Erdek-Bandırma toplu yolcu taşıma hattında geçtiğimiz Haziran ayında yapılan zam geri alındı.

Erdek-Bandırma hattında toplu yolcu taşıma ücretine pandemi tedbirleri kapsamında midibüslerin tek koltuk uygulaması nedeniyle 10 liraya yükselmişti.

Zam Pazartesi gününden itibaren geri çekildi.

Erdek-Bandırma arası toplu yolcu taşıma midibüslerinde sivil yolcu ücreti 7,75 lira, Erdek-Düzler arası 4,25 lira, Erdek-Tatlısu arası 5,75 lira, Düzler- Bandırma arası 5,75 lira, Çeltikçi-Bandırma arası 7,75 lira, öğrenci 5,25 lira, 65 yaş üstü 6,50 lira olarak belirlendi.

Diğer yandan Erdek-Ocaklar 6 lira, Erdek-Narlı 10 lira olarak açıklandı.
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