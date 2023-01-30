Engelsiz Cami programında ’Gönüller Buluştu’

Balıkesir’de başta engelli vatandaşlar, şehit aileleri ile STK’lar Balıkesir Valiliğinin ortaklaşa düzenlediği "Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet" programına katıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Balıkesir Kent Konseyi’nin birlikte düzenlediği "Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet" programına yaklaşık 350 kişi katıldı.

Vali Şıldak, Eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Çamlık Şehitler Camiinde düzenlenen programda engelliler, şehit aileleri, gaziler, koruyucu aileler, engelli dernekleri ve gönüllülerle bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftülüğü İlahi Grubu tarafından ilahi ve kasideler okundu. Katılımcıların da ilahiler okuduğu programda konuşan Vali Şıldak, toplumun en nadide kesimlerinin bir araya geldiği maneviyat dolu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.